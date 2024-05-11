الزراعة تنتهى من إطلاق منظومة كارت الفلاح بكافة محافظات الجمهورية

تم تدشين وإطلاق منظومه كارت الفلاح فى محافظه شمال سيناء بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وذلك فى اطار اهتمام الدولة بأهمية التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة تفعيل واطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" بمحافظات الجمهورية.



يأتي ذلك تحت اشراف د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور أحمد طوبال مستشار الوزير للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.



حيث قامت لجنة برئاسة الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة شمال سيناء

وذلك خلال الفترة من 7 - 9 مايو لتفعيل المنظومة بالمحافظة وتذليل اى عقبات أو مشاكل .



واسفرت الجهود التى تمت عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظة شمال سيناء اعتباراً من الخميس الموافق 9 مايو 2024 وذلك بعد ان تم الانتهاء من ميكنة مديرية الزراعة بشمال سيناء وعدد 6 إدارات زراعية من خلال تزويدهم بعدد 7 جهاز حاسب آلى وعدد 18 جمعية من خلال تزويدها بعدد 24 اجهزة التابلت وعدد نقاط البيع الـ POS وتدريب عدد 26 من العاملين بها على استخدام الاجهزة بالتعاون مع مسئولى شركة اى فاينانس ليصبح بذلك تفعيل المنظومة في 27 محافظة وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية.



كما بلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714 كارت وذلك بمساحة 7749527 فدان .

وجدير بالذكر ان المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافيه والحوكمه وضبط منظومة توزيع الاسمده وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كما تعمل على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.وحضر إطلاق المنظومة بعض قيادات الوزارة الزراعة والمحافظة.