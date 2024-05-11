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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد الموجة الـ22.. استرداد 2.3 مليون متر بعد إزالة 3840 حالة تعد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على ٣ مراحل، خلال الفترة من ٢٧ يناير الماضي وحتى ٩ مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الحملات تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف وزير التنمية المحلية ، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢٢ الثلاث في استرداد ٢,٣ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٠ آلاف و٧٦٥ مبنى مخالف على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة ٣٨٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٨١٠٧ فدان، كما تم إزالة ٣٦٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٨٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد .

وأكد اللواء هشام آمنة ، أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات، التي بدأت ٢٠ أبريل الماضي واستمرت حتي يوم ٩ مايو الجاري ٢٧٣٨ مبني مخالف على مساحة ٧٥٤ ألف متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة ١٠٧٩ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٢٤٨٠ فدان، بالإضافة إلى إزالة ١٢٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٠٠ فدان بمحافظة بورسعيد.

التنمية المحلية الموجة ال ٢٢ لإزالة التعديات املاك الدولة هشام امنة

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