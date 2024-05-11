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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تابعة لإيلون ماسك.. شركة خدمات الإنترنت ستارلينك تقر بوجود اضطراب في خدماتها

إيلون ماسك
إيلون ماسك

كشف الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك، مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك سبيس إكس، اليوم السبت، أن الخدمات تشهد اضطرابا وأن الفريق يبحث في المشكلة.

وقال ماسك، في منشور على منصة “إكس”، في وقت سابق، إن الأقمار الصناعية الخاصة بشركة ستارلينك تعاني من ضغط كبير بسبب عاصفة شمسية جيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.

وأدى انفجار كبير في قرص الشمس إلى إطلاق عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي للأرض يوم الجمعة، والتي يمكن أن تتداخل مع شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، مع إمكانية استمرار تأثيرات العاصفة خلال نهاية الأسبوع وتأثيرها على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.

ستارلينك الاقمار الصناعية إيلون ماسك

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