جنوب إفريقيا تتقدم بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية لوقف الإبادة بقطاع غزة

قالت رئاسة جنوب إفريقيا انها طلبت أمس من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت رئاسة جنوب إفريقيا :"دعونا محكمة العدل لأن تشير لوقف إسرائيل هجومها على رفح وتسهيل وصول المسؤولين الأمميين إليها".

ودعت رئاسة جنوب إفريقيا المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل لعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمل العسكري المستمر في رفح، والتي تسميها "الملاذ الأخير" للفلسطينيين في غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف هجوم رفح والسماح بالوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين.

ووفقاً لجنوب أفريقيا، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين في غزة بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تجويعهم من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.