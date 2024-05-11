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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزاد لبيع بضائع متنوعة بالجمارك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

صدى البلد

 تخطط مصلحة الجمارك المصرية خلال 21 مايو الجاري مزاد علني لبيع كميات من البضائع المختلفة  بموانئ المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية ( الإسكندرية و العريش وبورسعيد).
يأتي تنظيم تلك المزادات لتخلص الموانئ الخاضعة لسلطات الجمارك من رواكد البضائع المخزنة لديها بإدارات المهمل والتي وجهت وزارة المالية بسرعة التصرف فيها تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء .
 

ويتضمن  المزاد بيع كميات من لوطات السيارات من ماركات مختلفة  بمنافذ نوبيع بورسعيد والعريش ، وبضائع أخري  عبارة عن ( قطع غيار سيارات , أحذية وملبوسات، تبغ ومنتجاته،أجهزة كهربائية ، أسطوانات غاز،هواتف محمول، مشروبات روحية وكحوليات،أدوات مكتبية، اكسسوارات حريمي، ٱجهزة منزلية .
 

وتسعي مصلحة الجمارك خلال الثلاثاء المقبل لبيع كميات من السيارات مختلفة الماركات بجمارك مطار القاهرة بواقع ١٦ سيارة .

اسطوانات غاز اجهزة كهربائية السيارات الجمارك المصرية الموانئ بضائع متنوعة جمارك مطار القاهرة

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