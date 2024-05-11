مزاد لبيع بضائع متنوعة بالجمارك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

تخطط مصلحة الجمارك المصرية خلال 21 مايو الجاري مزاد علني لبيع كميات من البضائع المختلفة بموانئ المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية ( الإسكندرية و العريش وبورسعيد).

يأتي تنظيم تلك المزادات لتخلص الموانئ الخاضعة لسلطات الجمارك من رواكد البضائع المخزنة لديها بإدارات المهمل والتي وجهت وزارة المالية بسرعة التصرف فيها تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء .



ويتضمن المزاد بيع كميات من لوطات السيارات من ماركات مختلفة بمنافذ نوبيع بورسعيد والعريش ، وبضائع أخري عبارة عن ( قطع غيار سيارات , أحذية وملبوسات، تبغ ومنتجاته،أجهزة كهربائية ، أسطوانات غاز،هواتف محمول، مشروبات روحية وكحوليات،أدوات مكتبية، اكسسوارات حريمي، ٱجهزة منزلية .



وتسعي مصلحة الجمارك خلال الثلاثاء المقبل لبيع كميات من السيارات مختلفة الماركات بجمارك مطار القاهرة بواقع ١٦ سيارة .