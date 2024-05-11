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رئيس التحرير
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برلمان

الحزب العربى الناصرى يرحب بالتصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

وقال أبو العلا، إن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيدا من الحقوق والامتيازات داخل الأمم المتحدة بصفتها مراقب وليس عضوا، حيث لا تمتلك السلطة حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن حزب العربي الناصر يقف صفا واحدا خلفا القيادة السياسية المصرية، كما أن الحزب العربي الناصري يجدد دعمه المطلق ومساندته للجهود المصرية منذ بداية الأزمة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، عن طريق التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية للتوصل لاتفاق هدنة تضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الأمم المتحدة فلسطين السلطة الفلسطينية إسرائيل الحزب العربي الناصري

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