عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب وصوله محافظة سوهاج

وزير الرياضة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بسوهاج ويُكرم أعضاء حملة "بشبابها"

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة سوهاج، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث موقف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

فى بداية اللقاء، قدم أعضاء مجلس النواب الشيوخ بالمحافظة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي زيارته للمحافظة، ومجهوداته الكبيرة التي يبذلها في ملف الشباب والرياضة، مؤكدين على دورهم ودعمهم الكامل والتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أثنوا على منظومة العمل بالمحافظة.

وأشاد النواب باهتمام الدولة بالشباب والعمل على صقل مهاراتهم وتوظيفهم فى مناصب قيادية، مما يعد خطوة على طريق التنمية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكدوا على الدور الرائد لوزير الشباب والرياضة وجهده فى تطوير مراكز الشباب بالقرى والنجوع بالمحافظة، وتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة.

من جانبه رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالدكنور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيداُ بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة في كل ما يخص مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة، وكذا توفير الدعم الكامل للنهوض بالأنشطة الرياضية والارتقاء بالقطاع الرياضى والعمل على احتضان المواهب الرياضية والتى من شأنها رفع اسم المحافظة عاليا محلياً، وتمثيل مصر فى كافة  المحافل الدولية.

وفى الختام أهدى محافظ سوهاح درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تقديراً لجهوده فى دعم مراكز الشباب والنهوض بالمجال الرياضى.

وعلي هامش اللقاء، كّرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء حملة "بشبابها" داخل المحافظة، مشيداً بمجهودات الحملة في كافة محافظات الجمهورية.

واستهل وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية في سوهاج بزيارة جامعة سوهاج بالكوامل، و إطلاق شارة البدء لماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، ثم افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، يعقبها ندوة بعنوان "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن" بقاعة قناة السويس بالجامعة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة سوهاج أيضاً افتتاح ملعب الأكريليك وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج، ثم يتم التوجه إلى نادي سوهاج الرياضي لوضع حجر أساس الصالة المغطاة، وتفقد عدد من الأنشطة داخل النادي.

 وتختتم الجولة بوضع حجر أساس مستشفى الطب الرياضي داخل استاد سوهاج الرياضي، ووضع حجر أساس المول التجاري، وتفقد الأعمال داخل الاستاد.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الشباب والرياضة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

تفاصيل خاصية التسجيل الصوتي لأوبر في جميع مدن مصر

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

125 إعصارًا يضرب 22 ولاية أمريكية منذ 6 أيام

شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان وارتفاع الأسعار بنسبة 50% |تفاصيل

بايرن ميونيخ يقترب من اختيار خليفة توخيل لتدريب الفريق

“الأسئلة من الترم الأول”| خطأ بامتحان إنجليزي أولى إعدادي في مدرسة بالقاهرة الجديدة

رصد 4 صواريخ من رفح تجاه كرم أبو سالم في غلاف غزة

اعتراف صهيوني جديد: دخول رفح هدف سياسي لنتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

تحذير عاجل أخطاء شائعة تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

فيديو

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

بعمل بوتكس كل 6 شهور وشفطت خدودي 3 مرات.. اعترافات مثيرة للفنانة غادة إبراهيم

بروتوكول النهايات.. نصائح ياسمين عز لفسخ الخطوبة وإنهاء العلاقات

كيف تشتري أضحية سليمة.. اعرف الشروط والمواصفات قبل العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-