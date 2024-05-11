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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على هامش زيارة رئيس الوزراء لمصانع بمدينة العاشر..

غرفة الجيزة: توجه حكومي لدعم الصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع

رئيس الوزراء في زيارة
رئيس الوزراء في زيارة لمصانع العاشر من رمضان

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة العاشر من رمضان اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الصناعية، وبرفقته عدد من  الوزراء والمسئولين، يعكس رغبة الحكومة الجادة فى تذليل كافة المشاكل التى يواجهها القطاع الصناعى فى مصر وتحقيق النمو المنشود الذى يسهم فى الوصول لهدف الـ145 مليار دولار صادرات سنويا.

 

وأوضح رئيس غرفة الجيزة أن الصناعة المصرية تملك فرصا هائلة للتوسع، وهو ما يتطلب منحها الرعاية والدعم، وهو النهج الذى تنتهجه الحكومة حاليا بتوجيه من القيادة السياسية، لافتا إلى أن الصناعة هى القطاع القادر على تحقيق النمو والتنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يحقق عوائد دولارية مستدامة، أى أن الصناعة هى القطاع الأكثر قدرة على الخروج بمصر من الأزمة.

توجه حكومي بدفع الصناعة ذات المكون التكنولوجي المرتفع

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن هناك توجه واضح لدى الحكومة بدفع الصناعة ذات المكون التكنولوجي المرتفع، وتعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، لافتا إلى أن إعلان رئيس الوزراء اليوم عن التركيز على صناعة السيارات خلال الفترة القادمة، يؤكد رغبة الحكومة الجادة فى خلق وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام اليوم، بجولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان؛ في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع، ورافقه فى الجولة الوزراء: الصناعة، الاتصالات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

غرفة الجيزة مدينة العاشر الصناعة رئيس الوزراء الاستثمار

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