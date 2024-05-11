الأونروا: 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح بعد اجتياح شرق المدينة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن حوالي 150 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح، بعد اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة، متجاهلة كل التحذيرات الدولية.

وقالت"أونروا" إن حوالي 300 ألف فلسطيني على الأقل تأثروا جراء توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات إخلاء مناطق سكنية في أنحاء قطاع غزة، باتجاه وسط رفح جنوبا وجباليا شمالا.

وقالت متحدثة الأونروا لويز ووتريدج لوكالة "أسوشيتد برس"، في منشور على منصة إكس "قلقون للغاية إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لمناطق سكنية باتجاه وسط رفح وجباليا"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.

والاثنين السادس من مايو، أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية في رفح، ووجهت تحذيرات لنحو 100 ألف مواطن بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وصباح الثلاثاء السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.