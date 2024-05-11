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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير الشباب الرياضة يوافق على إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم بجامعة سوهاج

صدى البلد

قدّم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب إعلانه عن إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ملحق به عدد من الملاعب، وذلك لاستكمال البنية التحتية لمشروع مدينة الألعاب الرياضية بمقر الجامعة الجديد.

والتي تقع على مساحة 50 فدانًا، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور اشرف صبحي اليوم لمقر الجامعة الجديد.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي خلال زيارته بحجم الإنجاز الذي تشهده جامعة سوهاج علي كافة الأصعدة سواء في المجال الاكاديمي، الإنشائي، الصحي، الخدمي، إلى جانب تميزها في مجال الانشطة الرياضية، وغيرها بإعتبارها نموذج مُشرف ومنارة للعلم والثقافة والتنوير بجنوب صعيد مصر.

وأكد ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيراً بالجامعات الحكومية لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، الي جانب دعمها لكافة الانشطة الطلابية من اجل بناء جيل قادر علي استكمال مسيرة التنمية.

وأكد أن الجامعة تؤمن بأن الرياضة هى أحد المكونات الأساسية للعملية التعليمية، وتحرص على تهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز فى مختلف المجالات، خاصة فى المجال الرياضي لأهميته فى بناء شخصية الطالب الجامعى فى جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية.

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جامعة سوهاج

وأوضح "النعماني"، أن الجامعة تسعي جاهدة لوضع إستراتيجية متكاملة للأنشطة الطلابية تتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل النسيج الجامعي، للاستفادة من قدراتهم ومواهبهم المتميزة، مشيراً إلى أن الاستثمار الرياضي الفعال يرتكز على الكوادر، البنية التحتية، القدرات، الاحتراف، والأندية صديقة للبيئة.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، على مساحة ١٢ ألف متر مسطح، بالمقر الجديد، وبتكلفة تتخطي المليار جنيه، والتى تعد واحدة من أكبر ٥ صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية.

وتمثل إضافة قوية لأي حدث رياضي يقام على أرض المحافظة، وملتقي للبطولات القمية والدولية، بل وتساهم فى تعزيز الرياضة ودعم المواهب الرياضية الشابة، واستثمارها بالشكل الذى يجعلها ركن من عملية البناء والتشييد التي تشهدها الدولة المصرية.

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