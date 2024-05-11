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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: 50 مليار جنيه استثمارات غير مباشرة في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن قبول استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية بقيمة اقتربت من 50 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمارات قفزت الي 327 طلبا من المستثمرين.

جاء قبول تلك الاستثمارات وفقا لطروحات أعلن عنها البنك المركزي المصري تضمنت عطاءات من اجلي خزانة 182 و 364 يوما من اصل 50 مليار جنيه مناصفة بينهما .
 

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي أنه تم قبول طرح أجل 364 يوما بقيمة 33.31 مليار جنيه بواقع 167طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.98% واعلي نسبة 29% وأقل نسبة 24%.
 

بلغ إجمالي قبول عطاء 182 يوما نحو 16.27 مليار جنيه بواقع 160 طلبا للاستثمار بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.94% وأقل سعر نسبته 24.5% واعلي سعر نسبته 26.001%.

استثمارات وزارة المالية المستثمرين ادوات الدين البنك المركزي

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