الدفاع المدني الفسطيني: 10 آلاف جثـ.ـة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة

قال الدفاع المدني في غزة، السبت، إن تقديراته تشير إلى وجود نحو 10 آلاف جثـ.ـة محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل: “منذ أشهر ونحن نعمل بمعدات بسيطة، مما يستنزف وقتنا وجهدنا”.

واضاف إن إسرائيل دمرت ما بين 70 إلى 80% من قدرات الدفاع المدني.

وتابع "نطالب الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية بالتدخل الفوري للسماح بدخول معدات الإنقاذ اللازمة حتى نتمكن من مواصلة عملنا وانتشال المفقودين من تحت الأنقاض وتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات الدفاع المدني'.

واستطرد أنه بعد مرور أربعين يومًا على انسحاب قوات الاحتلال من محيط مجمع الشفاء الطبي، 'لا تزال طواقم الدفاع المدني والطبي تعمل على انتشال الجثث التي دفنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر جماعية'.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الطواقم الطبية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء. ونفى الجيش الإسرائيلي أي تورط له في عمليات الدفن.

واضافت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن 28 شخصًا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما قُتل ما لا يقل عن 34971 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا تستطيع شبكة 'سي إن إن' تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.