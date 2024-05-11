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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عائلات الرهائن المحتجزين في غزة يخرجون في مظاهرات بشوارع المدن الإسرائيلية

مظاهرات عائلات الرهائن
مظاهرات عائلات الرهائن

خرج المتظاهرون إلى شوارع عدة مدن في جميع أنحاء إسرائيل اليوم السبت، مطالبين بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وشاركت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أيضًا في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة، بما في ذلك في تل أبيب وقيسارية ورحوفوت وحيفا.

وتستعد إسرائيل لإحياء يوم الذكرى الذي يبدأ مساء الأحد.

ولوح كثيرون بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الرهائن، مطالبين الحكومة بإعادتهم إلى وطنهم أحياء.

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، في منطقة "هميعاد" قرب مدينة صفد احتجاجًا على "الوضع الأمني غير المستقر" نتيجة تبادل الهجمات مع حزب الله اللبناني وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكرت هيئة البث الرسمية عبر منصة "إكس" إنّ مئات الإسرائيليين تظاهروا عند مفرق هميعاد قرب مدينة صفد، ورفعوا لافتات تتهم الحكومة بـ"التخلي عنهم"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لقد تركنا وحدنا".

واتهم المتظاهرون الحكومة، "بعدم الاكتراث للوضع الأمني شمال البلاد، الذي يشهد مواجهات مع حزب الله اللبناني، وتبادل للقصف والاستهداف".

ويتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع الجيش الإسرائيلي من جهة اخرى قصفا يومياً متبادلاً، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وذكر "حزب الله" والفصائل الأخرى إنها تشن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

إسرائيل الرهائن غزة بنيامين نتنياهو

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