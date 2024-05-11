مصطفي خاطر لـ "صدى البلد": الجمهور يطالبنا بأجزاء أخرى من البيت بيتي

أكد الفنان مصطفى خاطر إنه سعيد بردود الأفعال الكبيرة على مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني الذي تعرض حلقتين منه كل أسبوع.

قال مصطفى خاطر في تصريح خاص لصدي البلد :" الحلقات المقبلة مليئة بالمفآجات وسعيد للغاية بردود الافعال علي الموسم الثاني:".

تابع :" مسلسل البيت بيتي أصبح جزء من الجمهور الذي أصبح يطالبنا بأجزاء أخرى :".

أذيعت الحلقتان الرابعة والخامسة من مسلسل “البيت بيتي 2”، وذلك عبر منصة “شاهد”.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث، ومنها معرفة بينو "مصطفى خاطر" وكاركيري "كريم محمود عبد العزيز" أن المزرعة الموجود بها الفندق كانت ملكا لجدهما باهر الشاذلي، فيما دخل الاثنان منزلا داخل المزرعة ووجدا عددا من الأطفال، إلا أنهما اكتشفا بعد ذلك أن هذه الأسرة ليس لها وجود، بعدما قتل الفلاح أبناءه الأطفال.