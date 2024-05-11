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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفرالشيخ تناقش أول رسالة دكتوراة تضع برنامجاً تدريبياً لتحسين مستوى الطلاب بالمسابقات الدولية|صور

الباحثة وسط لجنة
الباحثة وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصلت الباحثة مروة طه صبحي الحداد، على درجة دكتوراة الفلسفة بتقدير عام ممتاز من جامعة كفر الشيخ عن رسالة بعنوان «فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني لتنمية المفاهيم الصحية ومهارات التفكير العليا ومتعة تعلم العلوم لدى طلاب المرحلة الابتدائية في ضوء المسابقات الدولية».

وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمود إبراهيم عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، ووكيل كلية التربية سابقاً بجامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين مشرفاً ومناقشاً ورئيساً، والدكتور محمد مصطفي غلوش، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ مشرفاً، والدكتورة مروة محمد الباز، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية جامعة بورسعيد مناقشاً خارجياً، والدكتور مصطفى محمد الشيخ، أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم مناقشاً داخلياً.

وتناولت الرسالة العديد من المسابقات الدولية الجديدة بمصر، ووضعت الباحثة برنامج تدريبي إلكتروني في ضوء المسابقات الدولية «Kangaroo»في العلوم لتحسين مستوى الطلاب بتلك المسابقات، وتمكينهم من التعامل مع معطيات تلك المسابقات الدولية، وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التنافسية العالمية، وتُعد هذه الرسالة هي الأولى من نوعها في مصر التي تتناول هذه المسابقة.

وأشاد المناقشون بتلك الرسالة، والتي اعتبروها من الرسائل البحثية المميزة والمهمة في المجتمع، حيث اهتمت بمناقشة أحد القضايا التعليمية المستحدثة والمؤثرة في المجتمع وهي المسابقات الدولية.

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الأساتذة المساعدين الدكتور محمد مصطفى المسابقات الدولية المرحلة الابتدائية أول رسالة دكتوراة بجامعة كفر الشيخ

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