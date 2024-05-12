خبير بالشئون السياسية: الاحتلال الإٍسرائيلي يقوم بانتهاك صارخ لقيم العدالة والقانون في غزة

أكد الدكتور محمد اليمني، الخبير في الشئون السياسية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالموافقة على منح دولة فلسطين مقعدا في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن، وهو يمثل ازدواجية في المعايير للأمم المتحدة، وصعوبة التوصل لحلول للقضية الفلسطينية.

وقال محمد اليمني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي أدخل الدول الغربية في مأزق شديد، يحتم على مجلس الأمن والأمم المتحدة إصدار قرار في صالح القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هناك انتهاكا صارخا في قيم العدالة وتنظيم القانون، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يوجد عقبات قوية للتوصل لحلول للقضية الفلسطينية.