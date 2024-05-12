ترامب يلجأ إلى أغنية الثعبان لوصف المهاجرين

قرأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح لخوض السباق إلى البيت الأبيض، كلمات أغنية قال إنها تشبه المهاجرين بثعبان، وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرسي السبت.

وحسب وكالة “فرانس برس”، خاطب ترامب أنصارًا له تجمعوا في وايلدوود في واحد من أول تجمعات حملته الانتخابية منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك قائلاً “إنها أغنية تسمى الثعبان وتتحدث عن الهجرة غير الشرعية ومدى غباء ما نفعله الآن”.

وتروي كلمات الأغنية التي تلاها ترامب قصة امرأة تهتم بثعبان ضعيف عثرت عليه قبل أن تموت مسمومة بلدغة منه، معتبرًا أن “هذه هي قصة بلدنا”.

أغنية الثعبان كتبها أمريكي من أصل إفريقي ناشط في مجال الحقوق المدنية ولاقت شهرة من خلال مغني السول آل ويلسون عام 1968. وهي لا تتحدث عن الهجرة، لكن ترامب يستخدم كلماتها بانتظام وقد فعل ذلك أول مرة عام 2016، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.