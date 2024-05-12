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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش الإجراءات الحكومية لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية.

و تناقش اللجنة مشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

و تناقش  اللجنة خلال اجتماعها، التوصيات الصادرة عنها بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 من ابريل سنة 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقاً لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن أخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.

الحكومة مواقف سيارات نقل الركاب المواقف العشوائية تقنين المواقف العشوائية مشروعات النقل الجماعي

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