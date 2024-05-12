محلية النواب تناقش الإجراءات الحكومية لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية.

و تناقش اللجنة مشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

و تناقش اللجنة خلال اجتماعها، التوصيات الصادرة عنها بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة الفرعية المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 من ابريل سنة 2024، مع إفادة اللجنة ببيان إيرادات ومصروفات المواقف وفقاً لآخر تحديث بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية) عن أخر ثلاثة أعوام مالية، واللوائح المالية المنظمة للصرف.