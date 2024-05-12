مدبولي: نحاول الهبوط بالدين الخارجي والداخلي لأقل من 80% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية تمكنت من دعم المتأخرات والمستحقات المالية في مصر داخل السوق المحلي.

وأضاف : كما اننا استطعنا رفع مستوي احتياطي النقد الاجنبي وزيادة الاصول لدي البنوك المصرية خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون والمشاركة مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر اننا نسعي لتقليل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية حيث اننا تمكنا بالفعل من ذلك .

وتابع مدبولي اننا نراقب الدين العام الخارجي والداخلي ونحاول ان يكون اقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين كما اننا نلتزم بايجاد فائض ٥٪؜ خلال ال٣ سنوات المقبلة .