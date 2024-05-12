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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بالتوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية

أيمن عبد المحسن،
أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن فئة الشباب هم عماد أي أمة وسر نهضتها وبناء حضارتها وخط الدفاع الأول والأخير عنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية.

وأشار إلى أن الشباب أهم فئة تشارك في عمليات التنمية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم يولي أهمية بدعم وتشجيع الشباب في كافة القطاعات لتولي راية القيادة.

وأوضح النائب أن إنشاء مراكز التنمية الشبابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقدم مجموعة من أعضاءها وتشجيعهم وتنمية مهارتهم للاستفادة منهم في كافة القطاعات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى إنشاء 35 مركز تنمية شبابية، مطالبا بكشف خطة وزارة الشباب للتوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية، والعوائد الاقتصادية منها.

الشباب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق القيادة السياسية مراكز التنمية الشبابية

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