ثقافة النواب توافق على موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2024/2025

وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

و شهد إجتماع لجنة الإعلام والثقافة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين جدلا حول مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا ، حيث طالبت النائبة دينا عبد الكريم عضو اللجنة بضرورة تغيير المسمى أو الاستفادة منه بتوجيه للتدريب للارتقاء بمستوى الصحفيين.

وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن بدل التدريب والتكنولوجيا تم إقراره من قبل الدولة منذ أيام الدكتور صوفي أبو طالب ، وذلك بهدف تحسين أحوال الصحفيين المعيشية منذ عام ١٩٧٥ ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة البدل ٣٠٠ جنيه ليصبح ٣٩٠٠ جنيه ، مشيرا إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا هدفه الرئيسي هو الارتقاء بالمستوى المعيشي وخاصة أن هناك صحفيين يعتمدون على هذا البدل .

ويوجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبلغ ٢١٠ مليون جنيه من وزارة المالية إلى الصحف الخاصة والحزبية تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة درية شرف الدين والنائبة دينا عيد الكريم أنهما بالتأكيد من دعم الدخول الصحفيين وإعاناتهم ، وطالبا بضرورة الاهتمام بتدريب الصحفيين والارتقاء بالمستوى المهني ،