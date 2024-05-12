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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تجنبها.. نصائح للمواطنين عند تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

بالتزامن مع بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، واستقبال اللجان المتخصصة طلبات التصالح من جانب المواطنين.

نرصد بعض المحظورات التي يجب الإنتباه إليها والتي قد تؤدي لالغاء التصالح على مخالفات البناء.


القانون حدد عدة محظورات بقانون التصالح في مخالفات البناء، جاءت كالتالي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5-  البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

9– الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

10– المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

11– الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان مجلس النواب

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