محافظ أسيوط يزور مصابي غزة بفرع مستشفى جامعة الأزهر

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعض مصابي قطاع غزة، بمستشفى جامعة الأزهر فرع أسيوط، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الصحية الكاملة حيث يوجد بالمستشفى 17 مصابًا و30 مرافقًا من ذويهم من الأشقاء الفلسطينين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتوفير سبل الراحة للمصابين وذويهم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي، والدكتور ابراهيم شعلان عميد كلية الطب بفرع جامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة المسشتفيات الجامعية.

والتقى المحافظ بعض المصابين بأقسام المستشفى المختلفة والتقى ببعض المرافقين للمرضى واطمئن على حالتهم الصحية وجودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى تماثلهم للشفاء فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساعدة للمرافقين.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مساندة قضية الشعب الفلسطيني وإحياء مسار السلام للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، واستقبال مصر للمئات من مصابي قطاع غزة ومرافقيهم بالمستشفيات والمراكز الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، فضلًا عن دور الرئيس في تقديم المساعدات الانسانية المستمرة بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة وحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة.

كما وجه اللواء عصام سعد، الشكر، لكل من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وجميع أطباء المستشفى الجامعي لتقديمهم كل سبل الدعم اللازم للأشقاء من قطاع غزة حتى تمام الشفاء.



من جانبهم قدم المصابين وذويهم من الأشقاء الفلسطينين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم، موجهين الشكر لحسن استقبالهم في محافظة أسيوط وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

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