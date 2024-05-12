80 رجل أعمال سعودي يبحثون تعزيز الاستثمارات وتطوير المشاريع الجديدة بـ«العاصمة الإدارية»

بحث المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع وفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين مكون من 80 فردا، ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز الاستثمارات وتطوير المشاريع الجديدة في العاصمة الإدارية؛ مما يعكس التزام الشركة بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

جاء ذلك في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على استضافة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والشخصيات المهمة؛ للترويج لمشروعتها واستثماراتها، ولإبراز المعالم وأهم التطورات التي تشهدها العاصمة.

وأكد المهندس خالد عباس- بحسب بيان، اليوم الأحد- أن هذه الزيارة تعكس الروح القوية للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى التزام الشركة بتعزيز هذه العلاقات وتوفير بيئة استثمارية مثمرة للمستثمرين السعوديين والعرب عمومًا.

وزار كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة منها: ساري العلم المصري، الذي يعد أطول ساري علم في العالم، والمركز الثقافي الإسلامي، الذي يعد مركزا عالميا يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، بالإضافة إلى منطقة المال والأعمال، التي تضم مقر البنك المركزي ومطبعة النقود، ومنطقة للبنوك.