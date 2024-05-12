هجمات إسرائيلية على أحياء سكنية برفح الفلسطينية.. القاهرة الأخبارية تكشف التفاصيل

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت من جديد إلى مهاجمة الأحياء السكنية الواقعة شرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعدما كانت العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في شمال ووسط قطاع غزة أثرت بشكل سلبي وتدريجي بانخفاض معدلات الهجمات التي تقوم بها القوات في رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة على الهواء، أنه خلال الساعة الماضية عادت من جديد قوات الاحتلال لتقوم بهجمات متفرقة ومتباعدة على أحياء سكنية شرق رفح الفلسطينية، وتحديدا في منطقة الشوكة، حيث تم إطلاق عدة قذائف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

حيي النصيرات والزيتون

ولفت إلى أن هذا يأتي في ظل ما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم على منطقة وسط قطاع غزة في حيي النصيرات والزيتون، بالإضافة لمهاجمتها منطقة جباليا شمال قطاع غزة، ما يؤكد على نية قوات الاحتلال بالإبادة الجماعية ومهاجمة كل الأحياء السكنية في القطاع، بما فيها رفح الفلسطينية التي بدأت قوات الاحتلال مهاجمتها بريا منذ حوالي 6 أيام.

https://www.youtube.com/watch?v=EB0nB31zR2Y&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9