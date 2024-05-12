حزب الجيل: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا يضيق الخناق على إسرائيل

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إنه من الطبيعي والمنتظر أن تنضم مصر لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأشار "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن موقف مصر واضح ولا تخفي موقفها أبدًا وهي الآن تضيق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وقانوينا، كما تبعث برسائل حاسمة لوقف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر لن تستهين بالمخالفات التي ترتكبها إسرائيل والتي تشمل إبادة الشعب الفلسطيني وكذلك مخالفة معاهدة السلام مصر.

ونوه أمين تنظيم حزب الجيل، بأن تواجد مصر في المحافل الدولية، له تأثير كبير في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر فضحت ممارسات إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة.

ولفت الدكتور أحمد محسن قاسم، إلى أن رهان السلام المصري، ينبع من قناعة مصرية أنه لا أمان للمنطقة أو استقرار بدون تحقيق السلام، مشددًا على أن تحقيق السلام لن يكون إلا بإنهاء الحرب والدخول في مسار تفاوضي لإقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.