رئيس أركان جيش الاحتلال: أتحمل مسئولية الإخفاق في 7 أكتوبر

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أنه يتحمل مسؤولية إخفاق الجيش في 7 أكتوبر وأنه يدرك معنى ذلك جيدا، جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال.

كما ثمنت حماس دعوة مصر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

وثمنت إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزل ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات.

https://www.youtube.com/live/edLWBqmCfhQ?si=3F1Mt69nSp08s7sQ