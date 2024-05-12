أستاذ علوم سياسية: أمريكا تنافق العالم بشأن موقفها من اقتحام اسرائيل رفح

علق الدكتور مخيمر أبو سعده أستاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر في غزه على قرار مصر بالانضمام ودعم الدعوه القضائية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمه العدل الدوليه، قائلا: مصر أرادت ان توجه رساله شديده اللهجة الى اسرائيل.

واضاف ابو سعده في مداخله هاتفيه لبرنامج مصر الجديده الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور على قناه اي تي سي الفضائيه ان موقف مصر من البداية هو وقف الحرب وإدخال المساعدات وعدم توسيع رقعة الحرب إلا أن إسرائيل لا تعير أحدا اعتباراً ورفضت المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس مما جعل القيادة المصرية تضيق ذرعا بما تفعله إسرائيل وقررت أن تدعم الدعوى القضائية ضدها.

وأكد أبو سعده أن الموقف الأمريكي الحالي منافق فمنذ أسابيع أعلن البيت الأبيض أنه لن يسمح بعملية في رفح إلا بخطة واضحة من أجل إخلاء وسلامة المدنيين ومنذ اليوم الأول وإلى الآن تدعم إسرائيل تحت ستار الدفاع عن النفس.

وقال أن أمريكا تحاول أن تبرئ نفسها وتغسل يدها بالرغم من أن كل الذخائر والقذائف والصواريخ أمريكية الصنع بالإضافة إلى جنود الأمريكان الذين أصيبوا وقتلوا في غزة .