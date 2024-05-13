السيطرة على حريق شب في كافبه بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في كافيه يسمى الواحة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب ماس كهربائي دون ثمة خسائر بشرية وجري الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في كافيه الواحة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم احتراق الكافيه بالكامل وبعد تلفيات بالأدوار العلوية ولا توجد أي خسائر بالأرواح وتم السيطرة عليها من قبل الدفاع المدني وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.