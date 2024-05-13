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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

موديست
موديست

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان “مدحت شلبي ينتقد موديست”: “اوعى هدفه في المحلة ينسيكم ماضيه طول الموسم”.

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وخلال التقرير وجه الكابتن مدحت شلبي رسالة قوية لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق موديست، وقال: “أوعى هدف موديست في بلدية المحلة ينسي الجماهير اللي عمله موديست طول الموسم”.

موديست لا يليق بالأهلي

وأضاف خلال التقرير، أن موديست لا يليق أن يكون مهاجما بالنادي الأهلي، معلقًا: “لو أنا وقف بالبدلة في الملعب كنت جبت الهدف اللي جابه”.

وتابع أن : “قماشة موديست مهلهلة وعلى كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن يعلم ذلك”. 

موديست مدحت شلبي جماهير الأهلي الأهلى النادي الأهلي بلدية المحلة

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