مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان “مدحت شلبي ينتقد موديست”: “اوعى هدفه في المحلة ينسيكم ماضيه طول الموسم”.

وخلال التقرير وجه الكابتن مدحت شلبي رسالة قوية لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق موديست، وقال: “أوعى هدف موديست في بلدية المحلة ينسي الجماهير اللي عمله موديست طول الموسم”.

موديست لا يليق بالأهلي

وأضاف خلال التقرير، أن موديست لا يليق أن يكون مهاجما بالنادي الأهلي، معلقًا: “لو أنا وقف بالبدلة في الملعب كنت جبت الهدف اللي جابه”.

وتابع أن : “قماشة موديست مهلهلة وعلى كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن يعلم ذلك”.