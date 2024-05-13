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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متعهدًا بأفكار جريئة قبل الانتخابات.. سوناك: بريطانيا تواجه أخطر السنوات في تاريخها

سوناك
سوناك

 يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطابًا اليوم الاثنين، يحذر فيه من أن البلاد تواجه أخطر السنوات.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، سيوضح سوناك أن المملكة المتحدة "تقف عند مفترق طرق" مع "بعض من أخطر السنوات"، موضحًا أن "أفكاره الجريئة" يمكن أن "تخلق مستقبلًا أكثر أمانًا" للبريطانيين.

ولفت “سيكون هذا أكبر تدخل له منذ الأداء الكئيب للمحافظين في الانتخابات المحلية”، مستطردًا "أشعر بإحساس عميق بالإلحاح. لأنه سيتغير في السنوات الخمس المقبلة أكثر مما تغير في الثلاثين سنة الماضية.. أنا مقتنع بأن السنوات القليلة المقبلة ستكون من أخطر السنوات وأكثرها تحولا التي عرفتها بلادنا على الإطلاق"

وقال حزب العمال إن المحافظين لا يستطيعون حل مشاكل المملكة المتحدة لأنهم "هم المشكلة".

وسيجتمع السير كير ستارمر مع رؤساء البلديات من حزب العمال في وقت لاحق - وسيصور الاختيار على أنه بين "حزب العمال المتغير أو المزيد من الفوضى والانحدار في ظل حكم المحافظين".

وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى أن حزب العمال يتقدم بما يصل إلى 20 نقطة على المحافظين في نوايا التصويت في الانتخابات العامة.

كما خسر حزب المحافظين 470 عضوًا في المجالس المحلية في الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى السباق الرئيسي على رئاسة البلدية في ويست ميدلاندز.

ومن المقرر أن يجادل سوناك في الخطاب ويقول إن الناخبين يواجهون خيارًا صارخًا بشأن من سيقود البلاد خلال "بعض من أخطر السنوات وأكثرها تحولًا" على الإطلاق.

ويسعى رئيس الوزراء إلى تصوير نفسه على أنه أفضل شخص للتعامل مع التحديات بعد الانتخابات العامة المتوقعة قبل نهاية العام.

كما سيتعهد سوناك بحماية المملكة المتحدة من تهديدات الحرب والارتفاع العالمي في الهجرة و"أولئك الذين يسعون إلى تقويض القيم والهويات المشتركة".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المملكة المتحدة

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