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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مشابه بشكل كبير لطقس الأمس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم على القاهرة ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية من درجة إلى درجتين في مثل هذا الوقت من العام.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "المحور"، أن العظمة على السواحل الشمالية تسجل ما بين 22 إلى 23، نتيجة منخفض جوي يأتي من أوروبا في طبقات الجو العليا، مما يساهم في تكون السحب المنخفضة، والتي تحجب جزء من أشعة الشمس.

وتابع عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط نسبي للرياح، وسرعته تتراوج ما بين 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة، مؤكدا انه متوقع أن يكون هناك سقوط أمطار في مناطق شمال سيناء وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

محمود القياتي طقس اليوم القاهرة درجات الحرارة السحب المنخفضة

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