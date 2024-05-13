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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب المايونيز.. القصة الكاملة لـ تسمم جماعي بأحد المطاعم بالسعودية

صدى البلد

حالة من الغضب والجدل الواسع انتشرت عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقًا، بعد ما ثَبُت وجود بكتريا مسببة للتسمم في مادة المايونيز من أحد المطاعم بالمملكة العربية السعودية.

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المايونيز وراء تسمم جماعي بأحد مطاعم الرياض

حدثت في أحد مطاعم مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حادثة تسمم جماعي، في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى تدخل للوقوف وراء سبب هذا التسمم، حتى كشفت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن سبب هذا التسمم والإجراءات المُتخذه بشآن المادة المسببة لتلك الحالات.

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في أحد المطاعم بمدينة الرياض مؤخرًا، أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة كشفت وجود بكتريا «كلوستريديوم بوتولينوم» المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة «المايونيز» من إحدى الماركات، مع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضًا.

الإجراءت المُتخذه ضد المايونيز المُسمم

قامت الوزارة بالتعاون من الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقًا، وتضمنت إيقاف توزيع المنتج «المايونيز»، وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية، وسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية وإشعار جميع عملاء المصنع في مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات ومواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.

تفاعل السوشيال ميديا مع الواقعة 

تفاعل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «أكس» مع حادثة التسمم الجماعي في أحد مطاعم مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث علق البعض: 

  • ليس ما استخدموا مايونيز قودي ولا ماركة معروفة، المشكلة استرخصوا وجابو مايونيز من شركة ما يعرفها إلا صاحبها وجيزانه فلازم يتحملون المسئولية، هذي ازهقت فيها نفس ولو على غسيل معده وجاي كان مشت الأمور
  • راح يجيب نوع مايونيز بالسوق من قوه انه خايس ما يباع بالبقالة اصلا، واضح انه مصنع يصنع ارخص مايونيز فالسوق للمطاعم إلى تبي تربح فقط.
  • المشكلة ما هي مايونيز المشكلة أين دور هيئة الغذاء والدواء وكيف سمحت ببيع هذا المنتج في الأسواق. 
المايونيز أكس تويتر المملكة العربية السعودية الرياض

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