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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحاصيل الحقلية بالزراعة: المشروعات القومية الجديدة ساهمت في توفير القمح

القمح
القمح

أكد الدكتور خالد جاد، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن مصر تصنف الرابع عالميا في إنتاج القمح، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح في إستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية على الرغم من الزيادة السكانية، وقلة المساحات  المنزرعة.

وقال خالد  جاد، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ام بي سي مصر2”، أنه تم العمل على توفير تقاوي القمح عالية الانتاجية لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه على لارغم من التغيرات المناخية، إلا أنه لم نتأثر وكان الإنتاج مميز.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن المشروعات القومية الجديدة ساهمت بقوة في توفير القمح، بعد التوسع في الزراعة وزيادة الانتاجية وتطبيق البحوث العلمية الجديدة، مؤكدا أن الأصناف الجديدة للقمح مقاومة للتغيرات المناخية والأفات الزراعية بعد مرورها بتجارب ناجحة لسنوات.

 

معهد المحاصيل الحقلية وزارة الزراعة القمح البحوث الزراعية الزيادة السكانية

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