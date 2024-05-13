إما نحن أو هم.. نتنياهو: نخوض معركة وجود ومصممون على الفوز في الصراع

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حدث "يوم الذكرى" الرئيسي لدى دولة الاحتلال في مقبرة جبل هرتسل العسكرية في القدس: "إما نحن إسرائيل، أو هم وحوش حماس".

وأشار نتنياهو إلى أن الحملة العسكرية في غزة هي خيار بين الحرية والازدهار، مقابل اليأس والقتل والعنف؛ بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو لحشد من كبار الوزراء ورؤساء الحاخامات ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي والدبلوماسيين: "نحن مصممون على الفوز في هذا الصراع ولا شيء سيمنعنا من مواصلة المعركة لتدمير قدرات حماس".

وأكد "نخوض معركة وجود وسنستمر في المعركة حتى النهاية وتحقيق الانتصار"

وتعهد رئيس وزراء الاحتلال: "سنحقق أهداف النصر ولو كان الثمن باهظا ومؤلما، وأولا وقبل كل شيء، إعادة جميع رهائننا إلى ديارهم"

وشدد نتنياهو على أن "الوحدة هي المفتاح في الحرب، و معا فقط سنفوز"؛ مشيرا إلى أن "حرب استقلال إسرائيل تعيد نفسها ومستمرة".