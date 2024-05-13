كيف قامت الدولة بزيادة إنتاجية القمح وتوفيره؟.. أستاذ زراعة يوضح

أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الزراعة، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، أن القيادة السياسية كان لها جهود في توفير القمح، وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم تحديث الشون، وتحويلها إلى شون إسمنتية للتخزين، وعمل هناجر وغلقها، دون أي فقد أو سرقة.

وقال علي إسماعيل، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن القمح كان يعتمد على منظومة الشون الترابية، وهو ما كان يعرضه للتراب والطين والهواء والحشرات والطيور، وبالتالي ازدادات نسبة الفاقد، إذ كان يتم توريد 2 مليون طن من 6 ملايين كان يتم إنتاجها، وكان ذلك في عام 2014.

وتابع أستاذ الزراعة، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، أنه ركزنا في مسألة الصوامع، وانتشرت الصوامع التخزينية في كل محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى قدرة تخزينية قدرها 12 ملايين طن في المستقبل