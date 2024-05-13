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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة - أسوان | قرار رسمي في السكة الحديد بسبب عيد الأضحى 2024

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

بمناسبة عيد الأضحى 2024 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024.

قرار السكة الحديد جاء تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي  :


أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس : 
-  قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 وحتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:40  مساء من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.


قطار 2041 ( تالجو ) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 وحتي 28 / 6 / 2024  حيث يقوم الساعة 08:30 صباحاً من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .  


ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :
-  قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024  حتي 27 / 6 / 2024  حيث يقوم الساعة 09:50 مساءاً من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق . 


-  قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024  حتي 28 / 6 / 2024  حيث يقوم الساعة 10:30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15  صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 14 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .


ثالثاً : تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس :


-  قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:40  مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 1952 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27 / 28 -6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 1953 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 07:35  مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .
-  قطار 1955 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:15  صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40  مساءاً طبقاً للجدول المرفق .
-  قطار 1944( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 09:05  صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
-  قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / الاسكندرية يعمل يوم 19 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساءاً من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 01:15  مساءاً طبقاً للجدول المرفق  .
رابعاً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش :
-  قطار 2242 ( ثالثة  تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 13/ 6 / 2024  فقط  حيث يقوم الساعة 06:10 مساءاً من محطة القاهرة  يصل أسوان الساعة 07:25 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
-   قطار 2243 (  ثالثة  تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  مخصوص للإتحاد النوعي  يعمل يوم 21 / 6 / 2024  فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة  الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق . 
-  قطار 2244 (   ثالثة تهوية ديناميكية  ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية   يعمل يوم 13 / 6 / 2024  فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق  .
-   قطار 2245 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22 / 6 / 2024  فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءاً طبقاً للجدول المرفق  . 
-   قطار 2246 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط  حيث يقوم الساعة 06:35 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان 07:45  صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-   قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة   مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط  حيث يقوم الساعة 06:20 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة  الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط  حيث يقوم الساعة 07:30 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان 10:00 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة   مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 20 / 6/ 2024 فقط  حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة  الساعة 07:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .


-  قطار 2250 ( تحيا مصر ) الإسكندرية / أسوان  مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14 / 6 / 2024  فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق  .


-   قطار 2251 ( تحيا مصر ) أسوان / الإسكندرية لنادي الجعافرة بالإسكندرية  يعمل يوم 23 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق   . 


 قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04:45 صباحاً طبقاً للجدول المرفق  .


قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45  مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء. 
 

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