بني سويف تستقبل باخرة سياحية على متنها 39 سائحا إنجليزيا

استقبلت محافظة بني سويف الباخرة السياحية " داركوم (فندق عائم) خلال رحلتها بين أسوان والقاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 39 سائحاُ إنجليزياً، وكان في استقبال الفوج مدير عام السياحة رانيا عزت ووكيل الإدارة هبة السيد، ومسؤول الرحلات بالإدارة محمد فتحي.



يأتي ذلك الإجراء في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة .



وأعرب الفوج الإنجليزي عن سعادتهم بالاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.