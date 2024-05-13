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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يصدر قراراً بحركة تكليفات جديدة وتنقلات بعدد من أجهزة المدن

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات جديدة وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل بالمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة.


ونص قرار وزير الإسكان، على تكليف المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالإشراف  على أجهزة تنمية مدن ( العبور الجديدة - الشروق – بدر)، والمهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة -  المشرف على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط".

 

كما نص قرار الدكتور عاصم الجزار، على  تكليف المهندس على محمد سعد على، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس حسن محمد محمد الخياط، مدير إدارة الطرق بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس حسام محمد محمود قمر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد ومنظومة التشغيل والصيانة والشبكات، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أحمد عبد الله الحملاوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس جمال فهمي على عطية، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

أجهزة المدن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية المشروعات الكبرى

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