ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا

يشهد الدوري الإنجليزي منافسة شرسة علي صدارة الدوري من الثلاثي أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول.
وقبل ختتام الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يأتي جدول ترتيب المسابقة كالتالي:
1- آرسنال: 86 نقطة.
2- مانشستر سيتي: 85 نقطة (له مباراة مؤجلة ضد توتنهام).
3- ليفربول: 78 نقطة.
4- أستون فيلا: 67 نقطة.
5- توتنهام: 63 نقطة (له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي).
6- نيوكاسل يونايتد: 57 نقطة.
7- تشيلسي: 57 نقطة.
8- مانشستر يونايتد: 54 نقطة.
9- وست هام: 52 نقطة.
10- برايتون: 48 نقطة.
11- بورنموث: 48 نقطة.
12- كريستال بالاس: 46 نقطة.
13- وولفرهامبتون: 46 نقطة.
14- فولهام: 44 نقطة.
15- إيفرتون: 40 نقطة.
16- برينتفورد: 39 نقطة.
17- نوتنجهام فورست: 29 نقطة.
18- لوتون تاون: 26 نقطة.
19- بيرنلي: 24 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.