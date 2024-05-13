تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد “ تسنيم خيري ”تغطية خاصة حول مستجدات الأحوال الجوية والطقس

شاهد الفيديو

قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.



ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه الباردة على مدار اليوم وارتداء أغطية الرأس لمواجهة حرارة الطقس

، وتأجيل المشاوير غير الضرورية لبعد ساعات الذروة التي تنحصر (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا).



وعن اهم الظواهر الجوية المؤثره فى طقس اليوم



حذرت الأرصاد من نشاط الرياح اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات.

فمنطقة القاهرة الكبرى تشهد رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س وطقس غائم جزئيًا،

ويسود منطقة جنوب الوجه البحري رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س وطقس غائم جزئيًا.

وتشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية رياح نشطة أحيانًا بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم

لذلك نصحت الأرصاد المواطنين من مرضى الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات فى الشوارع حرصا على سلامتهم.

كما سنشهد اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري





وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط



فهناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من(٢ :٢.٥ متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

اما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية



ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة بجميع المحافظات خلال الساعات الحالية، وأن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، اقل من المعدلات الطبيعية المتوقعة في مثل هذا التوقيت من العام.

ولكن فى العموم ستكون أجواء اليوم معتدلة،

وأوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة وتحجب أشعة الشمس، وهناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.



كما نوهت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري.



وأشارت إلى أن هناك نشاطا للرياح في أغلب محافظات الجمهورية تُشعر المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، و ستكون مثيرة للرمال والأتربة.



ونوهت أن العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد ستكون على مناطق:" جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وأن القاهرة لن يكون بها أي عواصف".



وعلى مدار الأسبوع الجاري تشهد البلاد أجواء ربيعية مستقرة خلال فترة النهار درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وتصبح الأجواء ما بين الحارة والمائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى.



وستكون الأجواء مائلة للبرودة فترات الليل، مع وجود نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة و اعتبارًا من الجمعة المقبلة ترتفع درجات الحرارة.



وطالبت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لان التعرض المباشر لها يشعرنا بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ونصحتهم بتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل.

والقيادة بهدوء تام على الطرق السريعة.



وطالبت الجميع بتوخي الحذر من التقلبات الجوية في هذه الفترة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فهى كالآتي:



العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 23 16

الأقصر 34 22

أسوان 34 22

كاترين 27 11

رفح 24 15