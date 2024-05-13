بعد غضب عارم .. السعودية تضبط مواطنًا مازح صديقه بصدمه بالسيارة| فيديو

ألقت شرطة منطقة نجران بالسعودية، اليوم الاثنين، القبض على سعودي ظهر في محتوى مرئي يصدم آخر، وتوثيق ذلك ونشره مخالفا بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح الأمن العام السعودي في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك بعد أن تسبب سائق السيارة بإصابة بالغة لصديقه، دخل إثرها المستشفى، بعدما صدمه بسيارته على سبيل المزاح في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد الشباب يقف بجانب سيارة متوقفة، عندما اقتربت منه سيارة أخرى، لتصدمه وتحشره بين السيارتين، قبل أن يتمكن من التلويح بيده طلباً للنجدة، ويسقط أرضاً.