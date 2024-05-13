"إنكم قمامة".. صراخ واحتجاجات تنهي خطاب نتنياهو في حفل تأبين| فيديو

كادت احتجاجات أن تنهي خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل أقيم في جبل هرتزل لتكريم أسماء ضحايا هجوم 7 أكتوبر، إذ سمع صراخ من شخص ما في الحشد مع انتهاء خطابه.

وفي أحد مقاطع الفيديو، صرخ شخص بالقول "إنكم قمامة"، بينما قال آخر في مقطع آخر"لقد أخذ أطفالي".

كما بدأ الخطاب أيضًا بالاحتجاج، حيث وقف أحد الحضور ورفع العلم الإسرائيلي مكتوبًا عليه "7-10"، في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وتعهد نتنياهو خلال خطابه بأن حكومته تعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في غزة، مضيفًا: "نحن نعمل بلا توقف لإعادة الجميع، سواء الأحياء منهم أو القتلى".

وأضاف "لقد أعدنا بالفعل نصفهم، وسوف نعيدهم جميعا".