المشدد 6 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في القناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد 6 سنوات، لستة متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى قرية باسوس بالقناطر .

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25001 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2905 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مستوره ع.ع "، 18 سنة - ربة منزل، " محمود ربيع م.ع"، 24 سنة - عامل، و"مصطفى ح.ع"، 25 سنة - عامل، و" سامح س.ع"، 20 سنة - حلاق، " أحمد و. ع"، 37 سنة - عامل، " مصطفى م.ع"، أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكشفت تحريات المباحث، بأنه نمى إلى سمع أحد الجيران مشاجرة بين المتهمين حول التنقيب على الآثار فابلغ النجدة، فيما أكدت مفتش آثار منطقة آثار القليوبية وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة، أنه بإجراء المعاينة على العين محل الواقعة تبين أن العقار مكون من طابقين وتبين وجود حفرة مربعة الشكل عميقة بداخلها أسطوانة خرسانية مليئة بالمياه الجوفية والرديم الناتج عن الحفر عبارة عن تربة طينية خالية من أى شواهد أثرية، وأن العقار لا يخضع للمناطق التابعة لقانون