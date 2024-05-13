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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«المصري للفكر»: حالة كبيرة من الارتباك تعيشها القيادة العسكرية الإسرائيلية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، أن تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشان تحمله مسؤولية فشل حماية الإسرائيليين، هو لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الاعتراف غير مسبوق ويدل على أنه لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يمر بحالة من الانقسام واضطراب وتوتر لم يعرفها منذ تاريخ إنشاء الدولة الفلسطينية.

 

وأوضح «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حالة من الزخم الاحتجاجي في الشارع الإسرائيلي وفقدان الثقة في القيادات والحكومة الإسرائيلية، بعد كل هذه الفترة من الحرب والتي طال أمدها أكثر مما كان متوقع من الجميع، مؤكدًا أن الشارع الإسرائيلي كان يظن أن القوة العسكرية وحدها قادرة على حمايته وقادرة على فرض متطلباته بصورة أو بأخرى.

 

وأشار إلى أن تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي هو لافت للغاية، وهذا الاعتراف ربما أن يكون متأخرًا لكن هو يدل على حجم الارتباك حالة كبيرة من الارتباك تعيشها القيادة العسكرية الإسرائيلية.
 

خالد عكاشة

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