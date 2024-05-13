بعد التصريحات المثيرة.. حسام حسن يتصدر تريند "إكس"

تصدر اللاعب حسام حسن تريند موقع التواصل الاجتماعي “إكس” خلال اللحظات الحالية بعد تصريحاته خلال المؤتمر الرياضي اليوم.

قال المدير الفني للمنتخب حسام حسن، إن الكرة المصرية تعاني من هبوط في المستوي الفني، قائلا:"عايز أي شخص يقولي على لاعب يستحق الانضمام للمنتخب من الدوري .. احنا بندعي ربنا إننا نلاقي لاعب واحد يساعدنا .. الكرة المصرية بتعاني من هبوط".

وأكد حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الاعتماد يجب أن يكون على اللاعبين الجاهزين فقط.

ويستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

وأكد حسام حسن، أهمية بدء معسكر المنتخب مبكرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى وقت كافٍ للتحضير لهذه المواجهات المهمة

وأوضح أنه يحتاج إلى وقت لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، مشددًا على أن 3 أيام فقط ليست كافية لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى صعوبة اختيار اللاعبين المناسبين.