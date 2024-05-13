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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Meta تختار نجوى كرم من بين فناني الشرق الأوسط

نجوى كرم
نجوى كرم

في خطوة تعد الأولى على مستوى الوطن العربي، إختارت شركة meta الفنانة نجوى كرم من بين فناني الشرق الأوسط لعرضها عبر حسابها الرسمي لتطبيق الدردشة الشهير "واتساب" WhatsApp.

 وقامت بعرض فيديو خاص مصور لنجوى كرم عبر صفحتهم الرسمية في تطبيق "انستغرام" بالتعاون بشكل collaboration مع صفحة نجوى كرم، ليتم عرضه عبر الصفحتين بنفس الوقت وفي آن واحد.

وهي خطوة تقوم بها شركة meta المالكة لتطبيق "واتساب" لأول مرة مع فنان أو فنانة عربية في الشرق الأوسط، وذلك بعد تصدر "شمس الأغنية العربية" لجميع المنصات العربية وبأرقام قياسية بعدد المشاهدات والتفاعل من الجمهور.

وتعد نجوى كرم إختيار شركة meta الأول بالشرق الأوسط، بالتزامن مع إختيارهم للفنانة الكولومبية شاكيرا أيضاً عن منطقة أميركا الجنوبية، ومن خلال تطبيق "واتساب" الأكثر إنتشاراً في العالم.

 

لمشاهدة الفيديو: مرفق اللينك من تطبيق انستغرام لحسابات واتساب ونجوى كرم

https://www.instagram.com/reel/C66fjKjLHFH/?igsh=MW5hNDkyZmhnajl2ag==

نجوى كرم

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