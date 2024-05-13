كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في رفح

عرضت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، لقطات لاستهداف ناقلة جنود إسرائيلية شرق رفح وتحشدات جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام عن نجاحها في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في شارع "جورج" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تمكن قناصو الحركة من قنص جندي إسرائيلي خلف مدارس معسكر جباليا شمال غزة.