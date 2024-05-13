نشأت الديهي: الدولة اتخذت إجراءات وتدابير لزيادة حجم المياه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن متوسط استهلاك المواطن من المياه عالميًا يقدر بـ1000 متر مياه، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى مستوى الفقر المائي حيث وصل نصيب الفرد لـ450 متر.



وأضاف "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن المياه لم تنقص بل على العكس ارتفعت حجم المياه، من خلال قيام الدولة ببعض الإجراءات، ولكن استهلاك المياه ارتفع، بسبب زيادة عدد المواليد، خلاف ارتفاع عدد اللاجئين.



وأوضح نشأت الديهي، أن الدولة قامت بتبطين الترع لتوفير المياه، خلاف استخدام طرق الري الحديث مثل الري بالرش والتنقيط، بالإضافة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر التي تنتج يوميًا 5.6 مليون متر مياه، ومحطة الدلتا الجديدة التي تنتج 7.5 متر مياه معالجة.

وأشار إلى أن إجمالي ما يتم معالجته من المياه يقدر بـ14 مليون متر مكعب بما يقدر بـ6 مليار متر مكعب من المياه.