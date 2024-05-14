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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوكرانيا تجلي السكان من البلدات الحدودية في خاركيف وسط قصف روسي عنيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أوكرانيا تجلي السكان من البلدات الحدودية في خاركيف وسط قصف روسي عنيف.

ووفقا للتقرير، أجلت أوكرانيا مئات المدنيين من البلدات الحدودية في منطقة خاركيف يوم الاثنين وسط غارات روسية مستمرة منذ أيام. 

أوكرانيا خاركيف قصف روسي عنيف غارات روسية البلدات الحدودية

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