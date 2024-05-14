عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أوكرانيا تجلي السكان من البلدات الحدودية في خاركيف وسط قصف روسي عنيف.

ووفقا للتقرير، أجلت أوكرانيا مئات المدنيين من البلدات الحدودية في منطقة خاركيف يوم الاثنين وسط غارات روسية مستمرة منذ أيام.